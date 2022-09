Die MotorStorm-Serie zeichnete sich insbesondere dadurch aus, dass man hier knallharte Rennen in extremen Umgebungen erleben konnte, wo einem keine Gummiband-KI oder ähnliches half. Das wurde zuletzt etwas entschärft, war letztendlich aber nicht mehr so erfolgreich.

Während es unwahrscheinlich ist, dass Sony zu dem Franchise in absehbarer Zeit zurückkehrt, liefern zumindest Modder eine Vorstellung davon, die aktuell eine spielbare Version von MotorStorm: Pacific Rift via RPCS3 veröffentlicht haben. Und die kann sich wirklich sehen lassen.

