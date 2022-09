Oxenfree II: Lost Signals wurde auf 2023 verschoben

Entwickler Night School Studio verschiebt ihr Adventure Oxenfree II: Lost Signals, das nun erst 2023 für PS5 und PS4 erscheint.

Das gab der Entwickler via Twitter bekannt, wo man in einer kurzen Mitteilung schreibt, dass man mehr Zeit für den Feinschliff benötigt und mehr Lokalisierungen hinzufügen möchte. Das soll sicherstellen, dass Oxenfree II: Lost Signals am Ende etwas wirklich Besonders wird.

„Wir schulden es unserer großartigen Community, OXENFREE II: Lost Signals zum besten Spiel zu machen, das es nur geben kann. Eure Fan-Arts zu sehen, eure aufgeregten Kommentare zu lesen und mit euch in Kontakt zu treten, befeuert unseren Ehrgeiz, dieses Spiel zu unserem bisher besten zu machen. Um OXENFREE II wirklich zu etwas Besonderem zu machen und weitere Lokalisierungen hinzuzufügen, verschieben wir unser Veröffentlichungsfenster auf 2023. Vielen Dank für eure Geduld, Unterstützung und euer Verständnis. Wir können es kaum erwarten, das Spiel mit euch zu teilen.“

An update on OXENFREE II: Lost Signals pic.twitter.com/bEcwrvHUR9 — Night School Studio (@nightschoolers) September 24, 2022

Der Titel setzt die Geschichte von Oxenfree fünf Jahre später fort und nimmt die Spieler mit auf ein spannendes, storylastiges Abenteuer mit komplett neuen Charakteren und Geschichte. Im Mittelpunkt steht hier Riley Poverly, die gerade die High School beendet hat und in eine Phase in ihrem Leben tritt, in der sie selbst entscheiden kann, welche Richtung sie einschlägt. Trotzdem stellt sie sich die Frage, ob Entscheidungen, die sie bisher getroffen hat, wirklich die richtigen waren und was nun vor ihr liegt.

Weitere Details zu Oxenfree II: Lost Signals folgen in den kommenden Monaten.