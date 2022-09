Gran Turismo 7 – Weitere Boliden mit dem September-Update angekündigt

Polyphony Digital und Sony stellen ein weiteres Update für Gran Turismo 7 in Aussicht, das in der kommenden Woche erscheint. Mit an Bord sind drei neue Boliden.

Wie üblich darf man vorab rätseln, welche Fahrzeuge es diesmal in den Fuhrpark von Gran Turismo 7 schaffen werden. Eine Grafik gibt heute erste Hinweise, wobei diesmal folgende Modelle spekuliert werden:

Porsche Spyder Vision GT VW ID.R noch unbekannt

Wie üblich gibt es die vollständige Auflösung dazu in wenigen Tagen.

Gran Turismo World Series 2022-Showdown

Abseits der virtuellen Strecke fand in diesen Tagen im Red Bull Hangar-7 im österreichischen Salzburg der Gran Turismo World Series 2022-Showdown statt. Dabei wurde der Autobauer Genesis als offizieller Partner der World Series 2022 bestätigt, was man in einem aktuellen Video-Special festgehalten hat. Ein Video des Gesprächs am Streckenrand, das vor Ort stattfand, wurde jetzt veröffentlicht.

Chefdesigner John Krsteski und Senior-Designer Samir Sadikhov von Genesis sprachen währenddessen über die Ursprünge der Marke Genesis, über das Auto, das das Unternehmen für den Manufacturers Cup entwickelt hat, und über die neue Partnerschaft mit Polyphony Digital.

Die vollständigen Details zum September-Update in Gran Turismo 7 gibt es dann in wenigen Tagen.