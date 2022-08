MultiVersus ist derzeit in der Open Beta spielbar, die mit dem finalen Release am 09. August 2022 endet. Derweil erhalten verschiedene Charaktere Nerfs und Buffs, darunter Bugs Bunny und Taz, um ein ausgewogeneres Gameplay zu gewährleisten.

Zu den nächsten Charakeren zählen Rick Sanchez, der geniale Wissenschaftler, der eine Reihe von Fähigkeiten in MultiVersus bietet, von denen viele seine charakteristische Portalkanone nutzen und strategisch mit seinen anderen Tricks, wie dem Beschwören von Meeseeks, kombiniert werden können. Morty Smith, Ricks jugendlicher Enkel und Freund in zahllosen Abenteuern, verfügt über einen Mix aus Fähigkeiten mit Schwerpunkt auf Geschossen und Kontermanövern, darunter Granatwaffen und die Fähigkeit, sich selbst auf Gegner zu schleudern. Rick wird ebenfalls Teil der Season One sein.

Einen einen Termin für die Season One gibt es also noch nicht, dafür dürften die bislang angekündigten Charaktere wie geplant nachrücken. Außerdem wurde der erste Battle Pass bestätigt, der 50 Tiers umfasst und 10 EUR kosten wird.

„Ein großes Dankeschön an alle, die MultiVersus spielen. Es ist aufregend zu sehen, dass so viele Spieler das Spiel genießen, aber der Start der Open Beta ist erst der Anfang. Wir möchten alle wissen lassen, dass wir den Start der Season One und die Veröffentlichung von Morty auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Wir wissen, dass dies für einige enttäuschend sein könnte, und möchten unserer Community versichern, dass wir uns der Bereitstellung neuer und aufregender Inhalte verschrieben haben, die die Spieler begeistern. Wir werden Sie so bald wie möglich über den Zeitpunkt informieren. Wir wissen eure Geduld und euren Enthusiasmus zu schätzen und freuen uns darauf, sehr bald mehr über die Season One zu enthüllen.“

Warner Bros. verschiebt den Start der Season One in ihrem Brawler MultiVersus, ebenso erscheint Morty als neuer Charakter zu einem späteren Zeitpunkt.

