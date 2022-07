MultiVersus startet heute in die Early Access-Open Beta

Nach der Closed Alpha-Phase (unsere Eindrücke) startet MultiVersus ab heute in die Early Access Open Beta. Dazu stehen jede Menge neue Inhalte bereit.

Hiwerzu ist der Preseason Battle Pass von MultiVersus verfügbar, mit dem Spieler Herausforderungen abschließen und Belohnungen freischalten können. Der Battle Pass stellt eine kostenlose Option sowie eine Premium-Option bereit, die durch einen Kauf im Spiel freigeschaltet werden kann.

Der Preseason Battle Pass ist ab sofort bis zum 08. August verfügbar, woraufhin er am 09. August durch den Battle Pass der 1. Saison ersetzt wird. Sämtlicher Spielfortschritt und alle Belohnungen, die während der Dauer des frühzeitigen Zugriffs freigeschaltet wurden, werden am 26. Juli in die Offene Beta übernommen und anschließend dann auch im vollständigen Spiel verfügbar sein.

Wer bereits an der Closed Alpha teilgenommen hat, nimmt automatisch an der Open Beta ab heute teil. Gleiches gilt für die Codes via Twitch Drops. Spieler können zudem auch frühzeitigen Zugriff zur Offenen Beta erhalten, indem sie das „Founder’s Pack“ von MultiVersus erwerben, das via Standard-, Deluxe- und Premium-Editionen verschiedene Stufen von Inhalten im Spiel freischaltet.

Die vollständigen Patches Notes zur Open Beta können unter diesem Link nachgelesen werden.