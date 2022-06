Netflix sichert sich Streaming-Rechte am Uncharted-Film

Wer bislang noch keine Gelegenheit, den Uncharted-Film im Kino zu sehen, bekommt die nächste Chance bei Netflix geboten. Der Streaming-Gigant konnte sich die Rechte daran sichern, auch wenn dies vorerst nur für die USA gilt.

Hierzulande ist der Uncharted-Film noch nicht einmal im regulären Stream zu finden, dessen Starttermin erst im November angestrebt wird. In den USA war dies schon im Mai der Fall, einschließlich dem UHD-Release. Gänzlich „gratis“ wird es dort ab dem 15. Juli, dann läuft Uncharted für alle auf Netflix, wie Sony Pictures heute bestätigt. Ob der Film zu einem späteren Zeitpunkt auch im deutschen Netflix zu finden sein wird, ist derzeit nicht sicher.

Immerhin konnte man auch außerhalb der US-Kinos große Erfolge einfahren. So spielte man am Startwochenende über 55 Millionen Dollar in 62 Regionen an den internationalen Kinokassen ein und weltweit sogar über 100 Millionen Dollar.

„Dieses Ergebnis ist ein weiterer außergewöhnlicher Beweis für den Appetit auf das Kinoerlebnis, auf das Sony Pictures gesetzt hat“, sagte Josh Greenstein, Präsident der Sony Pictures Motion Picture Group. „Tom Holland und Mark Wahlberg sind brillant zusammen.“

Zudem gibt es schon Berichte über eine mögliche Fortsetzung, die der Director des Films, Ruben Fleischer, angedeutet hat. Demnach gäbe es noch einige spannende Szenen aus den Spielen, die er gerne in einem Film realisieren würde. Seine Lieblingsszene sei demnach die Autoverfolgungsjagd aus Uncharted 4.

Bei dieser muss man womöglich aber ohne Tom Holland auskommen, der sich letzten Statements zufolge eine Pause gönnen, nachdem er durchgehend sechs Jahre für Spider-Man und Uncharted vor der Kamera gestanden hat.