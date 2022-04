MX vs. ATV Legends erscheint etwas später

THQ Nordic verschiebt nun doch noch einmal ihren Racer MX vs. ATV Legends, der somit nicht mehr im Mai erscheint. All zu lange muss man aber auch nicht darauf warten.

In einem Statement schreibt Entwickler Rainbow Studios, dass man das höchstmögliche Level an Qualität in dem Genre abliefern möchte, was letztendlich ein wenig mehr Zeit benötigt. Darin heißt es:

„Spiele-Verzögerungen machen weder den Entwicklern noch den Spielern Spaß. In unserem Fall mussten wir uns zwischen Geschwindigkeit und Qualität entscheiden, und die Entscheidung war einfach. Wir möchten sicherstellen, dass Rainbow Studios bei der Veröffentlichung von MX vs ATV Legends die höchste Qualität bietet. Unser Grafikteam stellt sicher, dass die Framerate stabil ist, indem es in allen Umgebungen unzählige Durchläufe macht. Wir veröffentlichen Trailer und hören uns dann Feedback an, damit wir sicherstellen können, dass die Physik genau richtig abgestimmt ist. Wir möchten sicherzustellen, dass das, was wir anbieten, ein Spielerlebnis ist, von dem man jedes Mal begeistert sein wird, wenn man seine Konsole einschaltet. Ingenieure testen unsere neuen dedizierten Server auf Stabilität, damit das Online-Erlebnis für alle nahtlos ist. Und natürlich arbeitet QA alle Fehler aus.“ THQ Nordic

All diese Dinge kommen jetzt zusammen und sollten am Ende auch richtig zusammenpassen, damit ein Spiel herauskommt, das „stressfrei, unterhaltsam, herausfordernd und für die Spieler lohnend ist,“ so der Entwickler.

Diese Zeit nimmt man sich und ist bereits gespannt darauf, was MX vs. ATV Legends Ende für die Spieler bereit hält, wenn es am 28. Juni 2022 erscheint.