Nacon Connect 2022 & Annapurna Interactive Showcase für Juli angekündigt

Im Juli folgen zwei weitere Gaming-Showcases als Teil des Summer Game Fest. Zum einen kehrt das Nacon Connect Event zurück, zum anderen hält Annapurna Interactive ihren ersten Showcase dieser Art ab.

Die jährliche Online-Konferenz NACON CONNECT findet am 07. Juli 2022 statt und verspricht mit einem neuen Format noch mehr Inhalte für Spieler. Geplant sind zwei Pre-Show- und Post-Show-Sessions, die von bekannten Creatorn moderiert werden. Die Show bietet auch die Gelegenheit, mehrere große Projekte vorzustellen, neue Trailer und exklusives Gameplay zu zeigen und neues Zubehör vorzustellen.

Nacon arbeitet derzeit an Lord of the Rings: Gollum, Zorro: The Chronicles, Rugby 22 und Test Drive Unlimited: Solar Crown, um nur einige zu nennen.

Die NACON CONNECT 2022 startet am 7. Juli um 19.00 Uhr und wird auf NACONs offiziellem Twitch– und YouTube-Kanal live übertragen.

Annapurna Interactive Showcase

Am 29. Juli folgt dann der erste Annapurna Interactive Showcase, die für Titel wie Solar Ash, Stray, Outer Wilds oder Last Stop bekannt sind. Auch wird vermutet, dass sie an einem Silent Hill-Spiel arbeiten, das im Episodenformat erscheinen soll. Zumindest stellt man einige Überraschungen in Aussicht, die man während des Events präsentieren wird.

Der Showcase ist für den 29. Juli um 21 Uhr vorgesehen. Ein Teaser macht heute schon einmal neugierig darauf.

Alle relevanten Neuigkeiten von den Shows gibt es im Anschluss hier bei uns!