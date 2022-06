Naughty Dog arbeitet an drittem Projekt, schweigt aber dazu

Neben dem Remake zu The Last of Us: Part I, das jetzt im September erscheint, und dem großangelegten Multiplayer-Projekt, arbeitet Naughty Dog an einem dritten, bisher geheimen Spiel.

Das verriet Game Director Neil Druckmann während seines State-Auftritt beim Summer Game Fest Opening. Allerdings möchte man nicht verraten, worum es sich dabei handelt, es sei denn, es wird irgendwann geleakt. Das Pech hatte man gestern schon mit The Last of Us: Part I, wenn auch nur wenige Stunden vorher und durch ein Missgeschick von Sony selbst.

Dass man inzwischen in der Lage ist, an mehreren Projekten zu arbeiten, verdankt man insbesondere dem Erfolg von The Last of Us, von dem sich Part II bereits über 10 Millionen Mal verkauft hat. Das Studio sei zwischenzeitlich enorm gewachsen und genießt viele Freiheiten innerhalb der PlayStation Studios.

„The Last of Us: Part II hat Anfang dieses Jahres hat es einen ziemlich großen Meilenstein erreicht, es hat sich über 10 Millionen Mal verkauft“, so Druckmann. „Diese Art von Unterstützung, diese Art von Erfolg – wir sind unseren Fans so dankbar, und es hat uns erlaubt, als Studio zu wachsen, weshalb wir mehrere Projekte annehmen können, mehr als je zuvor .“ Naughty Dog

Summer Game Fest – Naughty Dog

Drittes Projekt in Arbeit

Neben dem Remake und dem ambitionierten Multiplayer-Projekt befindet sich noch mindestens ein weiteres Spiel unter Druckman in Arbeit, über das man aktuell jedoch nicht sprechen möchte. Das wird erst passieren, wenn die Zeit gekommen ist oder es jemand vorab leakt.

„Ich mache immer noch Spiele, ich habe meinen Job nicht aufgegeben. Es ist aber ein bisschen zu früh, um darüber zu sprechen. Vielleicht können wir darüber sprechen, wenn jemand bei PlayStation es preisgeben möchte, ansonsten halten wir es zurück. […] Ich habe ein neues Projekt, aber wir werden es für ein weiteres Summer Game Fest aufheben.“ Neil Druckmann

Details zu diesem Projekt wird man also frühestens 2023 erwarten können. Spekuliert wird ja immer wieder die Rückkehr zur Uncharted-Serie.