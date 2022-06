TMNT: Shredder’s Revenge erscheint in Kürze, Casey Jones mit dabei 

Dotemu und Entwickler Tribute Games veröffentlichen am 16. Juni Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und damit überraschend früher als erwartet. Mit Casey Jones kehrt zudem ein bekanntes Gesicht zurück.

Während des Summer Game Fest wurde außerdem ein neuer Trailer enthüllt, der den temperamentvollen Verbündeten der Turtles „Casey Jones“ als spielbaren Charakter präsentiert. Jones wird gemeinsam mit ihnen die Straßen von New York City säubern und ist für seine ausgewogene Mischung aus Reichweite, Geschwindigkeit und Kraft bekannt. Das macht ihn zu einer formidablen Allround-Bedrohung, wenn er sich mit seinem charakteristischen Hockeyschläger elegant und kraftvoll durch die Flanken der Foot Clan-Soldaten schwingt.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge verschmilzt Elemente des klassischen Zeichentrickfilms, der Spiele und des Spielzeugs zu einer ultimativen Feier der geliebten Helden“, sagt Tribute Games-Mitbegründer Jean-Francois Major. „Dieses Spiel ist sowohl eine Hommage an eine unglaubliche Ära von TMNT als auch an die spektakuläre Community, die diese Phase der Serie durch ihre Liebe zu den klassischen TMNT immer am Leben erhalten hat.“