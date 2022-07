NBA 2K23 – First Look Trailer zeigt Grafik & Gameplay

2K Games wirft heute einen ersten Blick auf NBA 2K23, die einen Gameplay-Trailer zum alljährlichen Ableger veröffentlicht haben. Neben spielerischen Eindrücken bekommt man hier auch erste Eindrücke von der Grafik.

NBA 2K23 verfeinertes das Gameplay diesmal insbesondere am Ball. Mit einem neuen Arsenal an offensiven, auf Fähigkeiten basierenden Moves, greift man diesmal härter an als je zuvor, während man sein Potenzial als Verteidiger mit neuen 1-gegen-1-Mechaniken entfesselt, um es gegnerischen Spielern zu zeigen.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Jordan-Challenge. Diese hebt eine Reihe fesselnder Leistungen in Jordans Basketballkarriere im College, in der NBA und beim Team USA Basketball hervor, die die Spieler in den 15 Herausforderungen und einzigartigen Video-Vignetten erleben können. Letztere sind mit besonderen Kommentaren einer Reihe von NBA-Berühmtheiten, Jordans Teamkollegen, Gegnern und anderen Persönlichkeiten aus dem Sport versehen, die ihn live miterlebt haben und so sein Vermächtnis einer jüngeren Generation von NBA-Fans näherbringen können.

NBA 2K23 erscheint am 09. September 2023.