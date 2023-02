NBA 2K23 Season 5 startet am Freitag

2K Games startet am morgigen Freitag in die Season 5 von NBA 2K23, die mit neuen Inhalten und Belohnungen in Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W einher geht.

Die Season 5 setzt auch die Producer Series fort, die mit einer brandneuen, im Spiel verfügbaren Trackliste und einer Einladung an Künstlerm aus aller Welt dazu einlädt, ihre besten Texte einzureichen.

Als Thema hat sich 2K Games diesmal Miami ausgesucht, dem Land der heißen, weißen Strände und des tropischen Dekors, in dem der Sixth Man of the Year, Tyler Herro von den Heats, regiert. Der 23-jährige Spielemacher sorgt in allen Spielen mit seiner Auswahl an dynamischen Fähigkeiten dafür, dass es heiß wird, und in Season 5 kann er sie jetzt als Hauptperson zur Schau stellen.

Weitere Season 5 Highlights

Meine KARRIERE bekommt tropische Belohnungen, die Spieler freischalten können, darunter ein Hawaii-Hemd, Ja Morant-Schuhe und ein brandneues Pocket-Bike, mit dem man durch The City (New Gen) und auf dem G.O.A.T.-Boot (Current Gen) cruisen kann, während man bis auf Level 40 klettert.

Mein TEAM bringt in Season 5 die allererste Karte mit 99er-Bewertung für das Erreichen von Level 40 in NBA 2K23, einen ‚Dark Matter‘ Tyler Herro. Und zu Beginn der Tour bis Level 40 erhalten die Spieler eine ‚Free Agent Miami Heat LeBron James‘-Karte. Wie immer gibt es auch in dieser Season jede Menge Belohnungen in Mein Team, man sollte also die ganze Zeit über nach ihnen Ausschau halten. Dazu kommt eine brandneue Domination-Stufe. Außerdem werden mehr als 400 neue Karten hinzugefügt, darunter ‚‘23 NBA: Serie 2‘-Karten mit 30 neuen ‚Pink Diamond‘-Karten als Belohnung für das Vervollständigen der Sammlung.

The W* erhält neue Inhalte zu den amtierenden Champions der Las Vegas Aces, darunter eine ‚Becky Hammon Head Coach‘-Karte, ein T-Shirt und mehr. Zu den weiteren Updates gehören Bekleidungs-Bundles, Spieler-Boosts und mehr.

2K Beats setzt die NBA 2K Producer Series mit einer kompletten Season mit brandneuen Beats der Top-Produzenten BoogzDaBeast, JohnG, Kosine, Big Duke, Bizness Boi und WondaGurl fort. Spieler können zu diesen Beats ihre eigenen Texte aufnehmen und sie in den sozialen Medien mit dem Hashtag #NBA2KProducerSeries veröffentlichen, um der Welt ihr Talent zu zeigen.

Weitere Details zur Season 5 liefert euch der neueste Courtside Report unter diesem Link.