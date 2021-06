Necromunda: Hired Gun – Launch Trailer zum heutigen Release

Um noch einmal an den Release von Necromunda: Hired Gun am heutigen Dienstag zu erinnern, zeigen Focus Home und Streum On Studio den offiziellen Launch Trailer.

Spieler kämpfen in Necromunda: Hired Gun als Kopfgeldjäger durch eine Welt voller Verbrechen und Korruption. Die Kohle ist gut, der Hund ist treu und die Waffe zuverlässig – aber das Überleben ist nicht garantiert. Necromunda: Hired Gun verspricht mit dieser Mischung ist ein rasantes Indie-FPS in den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Stadt im Warhammer-40.000-Universum.

Für den richtigen Preis wird so gut wie alles erledigt. Das Waffenarsenal ist riesig und der Körper ist mit dutzenden Augments verbessert. Wall-Runs und Sprünge über diverse Abgründe – alles kein Problem. Der Cyber-Mastiff spürt Feinde auf, während die Grappling-Hook den Spieler agil durch die riesige Welt schnellen lässt.

Necromunda: Hired Gun ist ab sofort digital erhältlich, während die Handelsversion am 30. Juni folgt.