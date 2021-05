PlayStation Plus im Juni, diese gratis Spiele sind dabei

Sony hat jetzt offiziell die neuen PlayStation Plus Spiele für den Monat Juni vorgestellt, die sich mit dem vorherigen Leak decken.

Mit dabei sind der brandneue KoOp-Titel Operation Tango für PS5 und PS4, das jüngst angekündigte Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown von SEGA, sowie Star Wars: Squadrons von EA Motive.

Virtua Fighter 5 wird von Fans klassischer Kampfspiele für sein strategisches 3D-Gameplay, die intuitive Spielmechanik, die ausgeklügelte Balance und die intensiven Martial-Arts-Kämpfe gefeiert und hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder beliebte Updates erhalten, zuletzt mit der Konsolen-Neuauflage im Jahr 2012. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown lässt das viszerale Erlebnis des Originals mit prächtiger HD-Grafik, neuen Online-Features und den knochenbrechenden Martial-Arts-Kämpfen des berühmten Vorgängers wieder gekonnt aufleben.

Potenzieller Indie-Hit

Mit Operation Tango erwartet euch ein spannendes KoOp-Adventure, das einen etwas ähnlichen Ansatz wie It Takes Two verfolgt. Operation Tango ist rund um das Thema Spionage aufgebaut, in dem man mit einem Freund vor der Herausforderung steht, gefährliche Missionen rund um den Globus in einer zukünftigen High-Tech-Welt auszuführen. Als exklusives Team aus zwei Spielern werdet ihr und euer Partner zu AGENT und HACKER und arbeitet zusammen, um die Mächte, welche die freie Welt bedrohen, zu infiltrieren, zu bespitzeln und auszuschalten.

Star Wars: Squadrons (unser Review) ist ein packendes Star Wars-Weltraumgefechtsspiel aus der Ego-Perspektive, das bereits ein kleines Next-Gen Upgrade erhalten hat. In spannenden 5-gegen-5-Multiplayer-Schlachten jagd man hier in ikonischen Sternenjägern durch den Raum und erlebt eine fesselnde Star Wars-Story, die nach den Begebenheiten von Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt.

Die neuen PlayStation Plus-Spiele sind wie gewohnt ab dem 01. Juni 2021 erhältlich. Bis dahin könnt ihr noch das aktuelle Line-Up bestehend aus Stranded Deep, Wreckfest für PS5 und Battlefield V herunterladen.