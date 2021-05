PlayStation Plus im Juni – Spiele bereits geleakt?

Offiziell werden die neuen PlayStation Plus Spiele für den Monat Juni erst am Mittwoch enthüllt, ein neuer Leak könnte dem aber wieder zuvorkommen.

Dieser stammt abermals von der spanische Website Areajugones, die bereits den Monat Mai korrekt vorhergesagt haben, ebenso wussten diese vorher von den neuen DualSense Farben Bescheid. Insofern könnten sie auch diesmal recht behalten.

Spionage vs Weltraumschlachten

Trifft der Leak am Ende zu, kann man sich im Mai auf Operation Tango für PS5 und PS4 freuen, Star Wars: Squadrons (PS4) und Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4) freuen. Virtua Fighter 5 wurde zuletzt erst beim koreanischen Rating-Board gesichtet, hinter dem eine Neuauflage des PS3-Klassikers steht.

Besonders interessant ist hier Operation Tango, das einen etwas ähnlichen Ansatz wie It Takes Two verfolgt. Damit erwartet die Spieler ein ein kooperatives Abenteuer rund um das Thema Spionage, in dem man mit einem Freund vor der Herausforderung steht, gefährliche Missionen rund um den Globus in einer zukünftigen High-Tech-Welt auszuführen.

Als exklusives Team aus zwei Spielern werdet ihr und euer Partner zu AGENT und HACKER und arbeitet zusammen, um die Mächte, welche die freie Welt bedrohen, zu infiltrieren, zu bespitzeln und auszuschalten. Arbeitet aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zusammen und haltet nur durch eure Stimme Kontakt. Teamwork ist dabei enorm wichtig, Kommunikation der Schlüssel.

mit Star Wars: Squadrons ein packendes Star Wars-Weltraumgefechtsspiel aus der Ego-Perspektive, das bereits ein kleines Next-Gen Upgrade erhalten hat. In spannenden 5-gegen-5-Multiplayer-Schlachten jagd man hier in ikonischen Sternenjägern durch den Raum und erlebt eine fesselnde Star Wars-Story, die nach den Begebenheiten von Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt. Eindrücke dazu gibt es ergänzend in unserem damaligen Review.

Ob der Leak zutrifft, erfährt man spätestens am kommenden Mittwoch.