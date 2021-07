Neues PS5 Modell CFI-1100B01 gesichtet, das leichter wird

Sony hat ein neues PS5 Modell entwickelt, das in Kürze in Japan erhältlich sein wird. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Digital Edition mit der Modellnummer CFI-1100B01.

Eine offizielle Ankündigung wird es hier wohl nicht geben, da kleine Änderungen am aktuellen Modell und in der laufenden Produktion eigentlich die Regel sind und somit kaum der Rede wert. Was allerdings auffällt, ist, dass das neue Modell rund 300 Gramm leichter sein wird, als noch das Launch Modell. Das geht unter anderem aus der Anleitung dazu hervor, wo ein Gesamtgewicht von 3.6 Kilogramm angegeben wird, gegenüber den 3.9 Kilogramm, die das aktuelle Modell wiegt.

Welches Bauteil hierfür verändert wurde, ist nicht bekannt und gilt es nun herauszufinden, sobald man das neue Modell in die Hände bekommt. In Frage kämen sicherlich die Kühleinheit oder das Netzteil, die durch andere Materialen etc. leichter ausfallen könnten.

Neues Modell in Kürze erhältlich

Die neue Digital Edition wird offenbar schon in Kürze in Umlauf gebracht, nachdem erste Händler dieses schon in ihren Shops listen. Als Liefertermin wird der 20. Juli 2021 genannt, was vorerst allerdings für Japan gilt. Ob die überarbeitete Version auch hierzulande veröffentlicht wird, ist bislang unklar.

Im Gegensatz zur Disc-Version fehlt der Digital Edition lediglich das Laufwerk und User sind vollständig auf den PlayStation Store angewiesen. Vorteile in der Praxis hat man mit einer Disc Edition jedoch keine, da sämtliche Spiele wie bei der Digital Edition installiert werden müssen, um den Geschwindigkeitsvorteil der PS5 nutzen zu können. Letztendlich reduziert sich der Vorteil lediglich auf den Wiederverkauf der Spiele auf Disc.

Warum man an der PS5 Digital Edition dennoch nichts vermisst, haben wir in diesem Artikel niedergeschrieben.