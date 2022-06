Neverwinter: Dragonslayer ab heute auf PS4 verfügbar

Gearbox Publishing und Cryptic Studios veröffentlichen mit Neverwinter: Dragonslayer die nächste Erweiterung für das MMORPG, in der man zu legendären Drachentötern aufsteigen wird.

Unter den Augen des Drachenjägers Smerdiuk Dragonbane wagen sich Spieler in Drachenhorte vor, um sich auf die Jagd nach dem in Wahnsinn verfallenen Drachen zu machen, die die Schwertküste bedrohen. Dank des neuen Drachenjagd-Systems kann man so erstmals überhaupt auf Drachenjagden zu gehen und gegen chromatische Drachen unterschiedlicher Altersstufen (Jung, Ausgewachsen, Uralt) zu kämpfen.

Dabei bietet jede Drachenart besondere Herausforderungen, einzigartige Horte und ihre jeweils eigenen Belohnungen. Das Update umfasst auch überarbeitete Drachen, eine neue Version der beliebten Prüfung „Tempel von Tiamat“ und zusätzliche Verbesserungen des Spielkomfort.

„Es ist an der Zeit für Abenteurer aller Plattformen, sich der Jagd anzuschließen und zu einem Drachentöter zu werden“, sagt Brett Norton, Executive Producer von Neverwinter. „Mit Dragonslayer machen wir Neverwinter zu einem noch epischeren D&D-Erlebnis, indem wir Fizbans neue Abenteuer zum Leben erwecken. Wir bringen neue Inhalte in das Spiel und haben unsere bereits bestehenden Drachen zusammen mit der epischen Prüfung gegen die Drachengöttin Tiamat überarbeitet. Mit Dragonslayer ist jetzt sowohl für alte als auch neue D&D-Fans der perfekte Zeitpunkt gekommen, um die Vergessenen Reiche zu erkunden.“

Dragonslayer Überblick

Die neue Neverwinter: Dragonslayer verspricht folgende Inhalte:

Dragonslayer-Kampagne: Die Helden Neverwinters können zu legendären Drachentötern werden, indem sie sich Smerdiuk Dragonbanes Truppe anschließen und Jagd, auf die dem Wahnsinn anheimgefallenen Drachen machen, die die Schwertküste bedrohen.

Drachenjagd-System: Spielerinnen und Spieler können in der neuen Kampagne Fortschritt machen, indem sie im neuen Drachenjagd-System Drachen zur Strecke bringen. Dabei erhalten sie Zugriff auf die folgenden neuen Inhalte: Kampf gegen den chromatischen Drachen des D&D-Universums: Fans können sich in actiongeladene Kämpfe gegen die fünf Arten von chromatischen Drachen (Rot, Blau, Grün, Weiß und Schwarz) des D&D-Universums stürzen. Egal, ob sie einen boshaften Weißen Drachen oder einen gerissenen Grünen Drachen jagen, sie werden feststellen, dass jeder chromatische Drache einen Kampfstil besitzt, der zu seiner Persönlichkeit und seinem Element passt. Epische Drachenhorte: Von der brütenden Hitze im Hort des Roten Drachen bis zu den eisigen Einöden, in denen Weiße Drachen lauern, können sich Spielerinnen und Spieler auf spannende Abenteuer in fünf unterschiedlichen Umgebungen begeben, in denen die Drachen ihre Horte angelegt und große Schätze angehäuft haben. Anpassbare Jagden: Bevor Spielerinnen und Spieler zu einer Drachenjagd aufbrechen, können sie ihre Jagd mit folgenden Optionen anpassen: Alter von Drachen: Spielende können solo gegen junge Drachen kämpfen, in einer Gruppe aus drei Spielerinnen und Spielern ausgewachsene Drachen jagen oder in einer Gruppe aus fünf Spielenden die mächtigsten uralten Drachen herausfordern. Je älter der Drache, desto größer sind Herausforderung und Belohnung. Jagdmodifikatoren: Jagdmodifikatoren erlauben es den Fans, ihre Jagden herausfordernder zu gestalten. Mit den über zehn einzigartigen Modifikatoren und der Option, diese aufzuwerten, können die Stärke der unterschiedlichen Drachen erhöht oder verringert, der Verlauf der Jagd beeinflusst und damit einhergehend auch die Belohnungen geändert werden, die man bei einem Erfolg erhält. Neue Belohnungen: Nach einer harten und erfolgreichen Jagd können die erbeuteten Drachenkörperteile von Smerdiuks Schmied dazu verwendet werden, mächtige neue Belohnungen anzufertigen, wie etwa den Mächtigen Kürass des Drachenjägers.

Überarbeitete Drachen: Neverwinters Drachen wurden vollständig überarbeitet. Diese tödlichen Kreaturen haben neues Aussehen, verfügen über neue Angriffe und Zauber und können sich jetzt auch in den Himmel aufschwingen.

Überarbeitete Prüfung „Tiamats Aufstieg": Die beliebte Prüfung, bei der zehn Spielerinnen und Spieler gegen Tiamat, die grausame 5-köpfige Drachenkönigin, antreten, wurde überarbeitet und bietet neue Mechaniken, Phasen und Gegner und kann auf den beiden Schwierigkeitsgraden Normal und Meister gespielt werden.

Normal & Meister-Schwierigkeitsgrad für die Prüfung „Die Krone von Keldegonn": Spielende können jetzt zwischen Normal und Meister wählen, wenn sie in der Zehn-Spieler-Prüfung „Die Krone von Keldegonn" gegen Valindra Shadowmantle und den Drachenlich Palhavorithyn antreten.

Umwandlung von Tyranny of Dragons in ein Episches Abenteuer: Die Kampagne „Tyranny of Dragons" ist jetzt ein Episches Abenteuer, wodurch es einfacher wird, die Story, die zur Prüfung „Tiamats Aufstieg" führt, zu erleben. Darüber hinaus wurden einige Verbesserungen am Spielkomfort vorgenommen, inklusive Fehlerbehebungen in Quests und in kleinen Heldenhaften Begegnungen.

Das Update ist für alle Spieler kostenlos verfügbar!