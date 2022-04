Neverwinter: Dragonslayer

Dazu stehen unterschiedliche Altersklassen (Jung, Erwachsen, Uralt) bereit und jede Drachenart besitzt ein einzigartiges Set an Herausforderungen, zu erkundende Horte und Belohnungen. Das nächste Update bringt zudem eine vollständige Überarbeitung der Drachen von Neverwinter, was diesen tödlichen Kreaturen neue Angriffe, Zauber und die Fähigkeit, sich in gen Himmel zu erheben, verleiht. Damit können sich alle Spieler auf ein großes Update der beliebten Prüfung Tempel von Tiamat freuen. Die Version bringt auch neue Mechaniken und Herausforderungen mit normaler und Meisterschwierigkeit.

Nach den Ereignissen von Dragonbone Vale hat das Schild des Nordens Valindra Shadowmantle aus der Schwertküste vertrieben, aber nicht bevor sie eine fehlerhafte Version des Schuppenpestmythals wirken konnte. Der dunkle Zauber erweckte darauf unzählige Drachen mit dem Phänomen der Drachensicht, verdrehte ihre Intentionen und versetzte sie in wilde Raserei. Somit erklingt der Ruf nach Hilfe erneut in Dragonslayer, wo sich Spieler zusammen mit anderen auf die Jagd nach diese tödlichen Drachen machen müssen, um die Schwertküste ein weiteres Mal zu retten.

What do you think?