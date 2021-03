Neverwinter: Sharandar – Episode 1: Der Eiserne Zahn jetzt auch auf PS4 erhältlich

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios haben nun auch die Episode 1: Der Eiserne Zahn in Neverwinter: Sharandar auf PS4 und Xbox One veröffentlicht.

In Episode 1 werden neue und zurückkehrende Spieler in die Feywild aufbrechen, um das Verschwinden eines elfischen Würdenträgers in den Ruinen von Malabog zu untersuchen. Die Spieler Neverwinters müssen Hand in Hand arbeiten, um es mit den gefährlichen Kreaturen in den Ruinen aufzunehmen, die Feywild zu beschützen und der Dunkelheit die Stirn zu bieten.

Episode 1: Der eiserne Zahn bietet Spielern eine große Menge an spielbaren Inhalten und spannende Updates. Zu den neuen Features zählen unter anderem:

Neue Abenteuerzone: Ruinen von Malabog – Spieler werden die Ruinen von Malabog erkunden, in denen sich die Überreste von Malabogs Armee mit den Dienern der Annis-Vettel verbündet haben. Zusammen verbreiten diese brutalen und mörderischen Kreaturen Chaos in den Landstrichen um Sharandar.

– Spieler werden die Ruinen von Malabog erkunden, in denen sich die Überreste von Malabogs Armee mit den Dienern der Annis-Vettel verbündet haben. Zusammen verbreiten diese brutalen und mörderischen Kreaturen Chaos in den Landstrichen um Sharandar. Neuer Spielerhub: Neu-Sharandar – Die Iliyanbruen-Elfen von Neu-Sharandar haben die Atempause nach der Niederlage von König Malabog dazu genutzt, ihre Festung neu aufzubauen und sie zu einem sicheren Ort für Reisende genauso wie für Feenwesen zu machen.

– Die Iliyanbruen-Elfen von Neu-Sharandar haben die Atempause nach der Niederlage von König Malabog dazu genutzt, ihre Festung neu aufzubauen und sie zu einem sicheren Ort für Reisende genauso wie für Feenwesen zu machen. Neue Storyinstanz: Versteck der Annis-Vettel – Die niederträchtige Annis-Vettel hat sich in den Ruinen von Malabog eingenistet. Die Spieler müssen die Vettel in ihrem Unterschlupf herausfordern.

– Die niederträchtige Annis-Vettel hat sich in den Ruinen von Malabog eingenistet. Die Spieler müssen die Vettel in ihrem Unterschlupf herausfordern. Neues Endgame-Gewölbe: Das Gewölbe der Sterne – Über den Winterhof herrscht die Königin der Luft und Dunkelheit, ein gestaltloses Wesen von enormer Macht und in ihrem Gewölbe der Sterne bewahrt sie den Nachtdiamanten auf. Könnte dieser machtvolle magische Gegenstand der Schlüssel zum Sieg über die Vetteln sein?

Während Spieler die Dunkelheit in der neuen Sharandar-Kampagne Episode 1: Der Eiserne Zahn bekämpfen, bietet sich ihnen die Chance neue Belohnungen wie das Rüstungsset des Waldwächters, das Artefakt Funkelndes Feenemblem und den Gefährten Täuschungsbestie zu erbeuten.

Die nächsten zwei Episoden, Episode 2: Die Seelenräuberin und Episode 3: Der Scheußliche Hof werden die Story von Neverwinter: Sharandar zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Spieler haben die Chance, die Umwandlung von Sharandar mitzuerleben, während sie die unheilvolle neue Bedrohung, die in der ersten Episode enthüllt wird, bekämpfen und der Dunkelheit die Stirn bieten. Weitere Details dieser Episoden, einschließlich der neuen Features, werden noch bekannt gegeben.