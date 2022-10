New Tales from the Borderlands erreicht den Gold-Status

Neben God of War Ragnarök hat auch New Tales from the Borderlands den Gold-Status erreicht, womit der Release in diesem Oktober als gesichert gilt.

Das teil Gearbox via Twitter mit, wo man noch einmal auf die Veröffentlichung am 21. Oktober hinweist. New Tales from the Borderlands erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC.

It's official! New Tales from the Borderlands has GONE GOLD. See y'all on 10/21!



👉https://t.co/BsJr6zjlvX pic.twitter.com/2nE5wRgeWG — Borderlands (@Borderlands) October 7, 2022

New Tales from the Borderlands verspricht ein story-getriebenes Abenteuer, in dem man sich den skrupellosen Oberherren der Konzerne stellen muss. In der ständig vom Krieg heimgesuchten Metropole Promethea schlüpft man in die Rollen von Anu, Octavio und Fran am schlimmsten Tag ihres Lebens. Ihr müsst diesen drei liebenswerten Verlierern bei ihrem Versuch helfen, die Welt zu verändern und vielleicht sogar zu retten.

Dazu muss man sich einer planetaren Invasion stellen, einem bösartigen Tresormonster und einem kaltherzigen Kapitalisten, bei der ihr entscheidet, was als nächstes passiert. Auf eurem Weg an die Spitze trifft man auf eine bunt zusammengewürfelte Truppe voller Außenseiter, Attentäter-Bots und sprechender Waffen und vieles mehr.

New Tales from the Borderlands ist ab dem 21. Oktober erhältlich. Wer das Spiel vorbestellt, kann sich in dem Fall auf das Adventure Capital Pack freuen, das weitere Cosmetics für die Charaktere Anu, Octavio und Fran sowie 10.000 Spielwährung und ein FL4K Vaultlander-Sammelobjekt im Spiel enthält.