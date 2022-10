Who am I? – Elle Fanning nächstes Hideo Kojima Projekt bestätigt

Soweit bekannt, befinden sich bei Kojima Productions derzeit mehrere Projekte in Arbeit, darunter ein Horrorspiel mit Margaret Qualley, die potenzielle Fortsetzung von Death Stranding , an der wohl auch Norman Reedus wieder beteiligt, sowie ein mögliches Projekt, das exklusiv für Xbox erscheint.

Welches Projekt genau dahinter steht, ist nach wie vor aber offen. Die 24-jährige US-Schauspielerin ist bekannt für Filme wie Super 8, The Great oder aktuell von The Girl von Plainville. Damit steht die Schauspielerin ihrer ebenfalls bekannten Schwester Dakot Fanning in Nichts nach.

Die Ankündigung des nächsten Projekts von Hideo Kojima steht wohl unmittelbar bevor, das Kojima seit Wochen unter dem Namen Who am I!? andeutet. Mit Elle Fanning hat man zumindest schon einmal ein bekanntes Gesicht für den Cast bestätigt.

