In Persona 3 Portable verschlingt eine ungewohnte Stille die Stadt, Menschen verwandeln sich in unheimliche Särge, und jenseitige Monster namens Shadows schwärmen aus. Eines Nachts wird der Protagonist von diesen Shadows angegriffen. Wenn alle Hoffnung verloren scheint, wird die Kraft des Herzens, die Persona, erweckt.

In Persona 4 Golden verbreitet sich ein seltsames Gerücht in der ländlichen Stadt Inaba, dem neuen Zuhause des Protagonisten, als eine Serie mysteriöser Morde beginnt. Während der Protagonist und seine Teamkollegen der Wahrheit nachjagen, öffnen sie die Tür zu einer anderen Welt.

🌙 Special Announcement! 📺 Persona 3 Portable and Persona 4 Golden release for modern platforms on January 19, 2023! #P3P #P4G pic.twitter.com/OrAx46j8XG

Bereits am 19. Januar 2023 werden die Neuauflagen für PS4 und Nintendo Switch erhältlich sein, wie auf Twitter zu lesen ist. Noch zuvor, nämlich am 21. Oktober, wird Persona 5 Royal für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PC erscheinen.

