Während The Callisto Protocol primär für die neuen Konsolen entwickelt wurde, erscheint der geistige Dead Space-Nachfolger anders als das Remake auch für PlayStation 4 und Xbox One. Abstriche bei den Visuals muss man dennoch nicht großartig befürchten.

Das verrät Striking Distance Studios CTO Mark James in einem Interview mit Truetrophies, wonach die PS5 und Xbox Series Version sicherlich einen grafischen Vorteil haben. Das soll aber nicht bedeuten, dass man die Last-Gen Versionen vernachlässigt hat.

Vergleichbar mit The Last of Us

James sieht das grafische Level von The Callisto Protocol auf PS4 und Xbox One in etwa da, was Naughty Dog mit The Last of Us abgeliefert hat. Natürlich muss man auf Dinge wie Raytracing usw. verzichten, dennoch wird der Horrortitel immer noch „umwerfend“ aussehen.

„Man wird eine Qualitätsminderung sehen, aber ja, wir haben es mit einigen der Hit-Titel der letzten Generation verglichen, wie The Last of Us und so weiter. Wir gehen auch in diesen Bereichen über uns hinaus, denn wenn man von einer wirklich gute Capture-Quelle ausgeht, kann man jederzeit weiter gehen, wie man es rendert“.

The Callisto Protocol

Hierfür hat man unter anderem auf sehr erfahrene Actors gesetzt, um eine gute Ausgangslage bei den physischen Informationen zu haben, auch was Interaktionen bei Beleuchtung angeht etc. Das war der Ausgangspunkt, bevor man damit begonnen hat irgendetwas virtuell zu rendern.

„Wir beleuchten das Gesicht und versuchten dann einfach, genau diese Aufnahme in unserem Rendering physisch darzustellen. Und dann haben wir jeden Tag ein bisschen mehr Qualität hinzugefügt, bis unser Rendering-Chef beide Aufnahmen herumgeschickt hat und die Leute erraten ließ, welche die echte war.“

Genauso macht man es auch mit dem 3D Audio und die Art und Weise, wie man es aufnimmt und am Ende klingt. Man nimmt die Basisdaten und stellt anschließend sicher, dass die Details an gewünschten Punkten reichhaltiger werden.

The Callisto Protocol erscheint am 02. Dezember 2022. Weitere Eindrücke gibt es in unserer gamescom Preview zum Spiel.