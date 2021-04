Nike PG 5 – Offizielle PlayStation 5 Sneaker angekündigt

Sony und Nike bringen im Mai den offiziellen PlayStation 5 Sneaker auf den Markt, den Nike PG 5, der unter Sammlern besonders begehrt sein dürfte.

Die beiden PlayStation Nike PG 5-Versionen, die zusammen mit dem US-Basketball Star Paul George kreiert wurden, werden in ähnlichen Farben erhältlich sein und repräsentierten hauptsächlich den PlayStation Look in weiß und blau.

Die eine Version verfügt über blaue Akzente im oberen Bereich, die den Menühintergrund darstellen sollen, während die andere Version für die weiße PS5 an sich steht. Abgerundet werden diese mit einem doppelten Branding auf dem Hangtag, die den Look vervollständigen. Ebenso sind die ikonischen PlayStation Symbole und das PS5 Logo darauf verewigt.

Wie üblich werden die Sneaker nur in einer geringen Auflage produziert und sind dann sicherlich auch nicht zum Tragen gedacht, sondern werden wohl eher einen Platz bei einem Sammler finden. Die Wertsteigerung dürfte in einigen Jahren gewiss sein, wo solche Sneaker dann nicht selten für Tausende Dollar weggehen.

Die Nike PG 5 PS5 Sneaker sind ab Mai für 110 US Dollar erhältlich.