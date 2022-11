Ninja Gaiden & Dead or Alive Reboots in Arbeit – Gerücht

Die Ninja Gaiden– und Dead or Alive-Marken gehören zu den beliebtesten IPs vom Team Ninja, die man schon bald wiedersehen könnte. Entsprechende Reboots der Serien sollen schon in Arbeit sein.

Darüber berichtet Ruliweb, die sich auf Aussagen von Fumihiko Yasuda berufen, dem Chef von Team Ninja, die er auf der G-Star Conference in Busan getätigt haben soll. Eine offizielle Bestätigung für entsprechende Reboots gibt es bisher zwar nicht, ein entsprechender Slide wurde allerdings am Ende des Panels gezeigt, was das Statement von Yasuda untermauert.

Blickt man ein wenig zurück, gab es schon des Öfteren den Wunsch von Yasuda, dass man insbesondere die Ninja Gaiden-Serie wiederbeleben sollte. Hier ist seit 2012 kein neuer Ableger erschienen, das Interesse an einem neuen Spiel als Fan-Service, die dieses in jeder Hinsicht genießen können, sei aber definitiv vorhanden.

Sollte es zu einem Reboot kommen, würde es sehr wahrscheinlich von einem jüngeren Team für eine neue Generation von Spielern entwickelt werden. Auch die Entwicklung durch ein außenstehendes Team sei dann möglich, hieß es einmal. Hier bringt man unter anderem Platinum Games ins Spiel.

Was die Dead or Alive-Serie betrifft, hatte diese zuletzt einen ziemlich Image-Schaden genommen, da man hier das Thema Mikrotransaktionen derart ausgebeutet hat, dass selbst die härtesten Fans keine Lust mehr darauf hatten. Ein Reboot wäre in dem Fall also dringend anzuraten.

Ein offizielles Statement von Publisher Koei Tecmo zu dieser Meldung gibt es bisher nicht.