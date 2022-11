No Man’s Sky bekommt PlayStation VR2 Update zum Launch

Zum Launch von PlayStation VR2 stehen derzeit über 20 Titel zur Wahl, darunter brandneue Entwicklung wie Horizon: Call of the Mountain, aber auch ein Großteil an Ports, die es bereits für das original PS VR-Headset und Meta Quest gibt.

Das geht aus einer aktualisierten Beschreibung ( via Eurogamer ) zum VR-Trailer hervor, wonach im Februar 2023 ein entsprechender Patch folgt. Die Arbeiten an dem Update wurden schon vor einiger Zeit bestätigt, einschließlich der Erweiterung der hardwarespezifischen Features wie den neuen Sense Controller.

Hello Games hat ihren Dauerbrenner No Man’s Sky für den Launch von PlayStation VR2 bestätigt. Hier wird es ein kostenloses Update geben.

What do you think?