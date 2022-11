PlayStation VR2 vorbestellen, Sony versendet erste Einladungen

Aufgrund dieser recht komplizierten Möglichkeit, überhaupt an ein PlayStation VR2 Headset zu kommen, werden nicht wenige davon wieder den Weg zu ebay finden, wo man sie zu Höchstpreisen erwerben kann. Immerhin hat Sony so einen Weg gefunden, um Massenkäufe von PS VR2 zu verhindern, denn pro Account ist nur eine PS VR2 Headset-Bestellung möglich.

What do you think?