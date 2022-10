Metal Gear Solid 3 Remake wird im Dezember angekündigt – Gerücht

Neben Silent Hill soll Konami auch an der Rückkehr der Metal Gear-Serie arbeiten, beginnenden mit einem Remake zu Metal Gear Solid 3. Die Gerüchte darum werden derzeit vom potenziellen Entwickler dahinter befeuert, der auf ein Reveal im Dezember hindeutet,

Gerüchte um ein Remake zirkulieren bereits seit 2021, wonach das Studio Virtuos mit dessen Entwicklung beauftragt wurde. Später gab es Hinweise im Lebenslauf eines Mitarbeiters, der ebenfalls von einem Remake eines populären Franchise sprach.

Dem folgt ein aktuelles Video, das möglicherweise zu früh erschienen ist. Darin enthalten ist ein Morsecode, welcher das Datum am 08. Dezember 2022 enthüllt, der gleiche Tag, an dem die The Game Awards in diesem Jahr stattfinden.

Ferner konnte in dem Video das Buch ‚The Art of Metal Gear Solid‚ ausfindig gemacht werden, das in einer Szene auf dem Schreibtisch liegt, ergänzt durch die Beschreibung, in der die Rede “Triple-A Quality Level Art, 4K Grafiken und Set Piece Destruction” war.

Metal Gear Solid 3 Remake

Nimmt man das alles zusammen, wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis Konami die Rückkehr von Metal Gear Solid tatsächlich ankündigt. Bei Silent Hill hat man sich auch recht viel Zeit damit gelassen, letztendlich waren die Gerüchte darum aber stimmig.