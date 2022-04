No Man’s Sky – Outlaws Update mit neuen Inhalten verfügbar

Dies bietet sich wiederum an, um Schmuggelware aufzuspüren. Die Systembehörden können jetzt vorbeifahrende Schiffe scannen und ihre Fracht auf illegale Waren untersuchen, wobei Sentinel-Abfangjäger darauf vorbereitet sind, mit Möchtegern-Schmugglern fertig zu werden. Unternehmungslustige Piloten können aber auch Gegenmaßnahmen in Form eines Cargo Probe Deflectors einleiten.

Eine weitere Neuerung sind die Outlaw Stations, die überall in der Galaxie und den Sternensystemen zu finden sind und unter der Kontrolle von Gesetzlosen stehen. Die Systemautorität wurde hier an Rebellentruppen abgegeben, wodurch der Weltraum unkontrolliert und reif für Piraterie blieb. Outlaw-Systeme haben daher auch keine Sentinel-Abfangjäger, dafür aber ihre eigenen Technologiehändler, ihren eigenen Marktplatz für Schmuggelware, ihre eigenen einzigartigen Missionsagenten und vieles mehr.

Solarschiffe stellen eine neue Hightech-Raumschiffklasse dar, die mit einer vollständigen und vielfältigen Palette an prozedural generierten Variationen ausgestattet werden können. Damit lassen sich effiziente Langstreckenreisen durchführen, um mit den einzigartigen Technologien an Bord ganze Universen zu finden.

Mit dem Update 3.85 – Outlaws – wird man zu interstellaren Rebellen, in dem Hello Games ein Outlaw-System einführt, die Möglichkeit eröffnet, sein eigenes Squadron an Piloten zu rekrutieren, es gibt ein neues Solar Sail Starship und vieles mehr.

Hello Games hat das mittlerweile 19. Update für ihren Exploration-Titel No Man’s Sky veröffentlicht, das wieder spannende Inhalte mit sich bringt.

