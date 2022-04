Mass Effect mit neuem Update von Bioware, Spiel erreicht wichtige Hürde

„Das nächste Spiel im Mass Effect-Universum, das sich jetzt in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet, ist in Arbeit. Es wird eine Weile dauern, bis wir ausführlicher darüber sprechen können, aber wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir arbeiten!“

So verrät der Entwickler , dass man jetzt in die frühe Phase der Entwicklung übergangen ist, die oft als Pre-Production bezeichnet wird. Damit dürfte das grobe Konzept für das Spiel feststehen und die Bildung des Entwickler-Teams darum starten.

What do you think?