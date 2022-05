No Man’s Sky – The Leviathan Expedition Update verfügbar

Hello Games hat mit The Leviathan Expedition das nächste Update für No Man’s Sky veröffentlicht, das die Spieler in eine Zeitschleife versetzt, aus der sie entkommen müssen.

Die mittlerweile siebte Expedition hält Reisende in eben jener gefangen und verspricht einen Vorgeschmack auf ein besonderes Gameplay. Die Herausforderung ist dabei auf das Setting des Survival-Modus abgestimmt, wo jeder Tod ein Zurücksetzen der Zeitschleife bedeutet.

Während man diese Schleifen erkundet, lassen sich Erinnerungsfragmente bergen. Diese stellen verlorene Überreste früherer Schleifen dar und manifestieren sich als prozedural generierte Technologie, was bedeutet, dass jeder Reset der Schleife sehr unterschiedlich sein kann.

Die Herausforderung kann man allerdings mit anderen Spielern gemeinsam meistern, um die Chancen auszugleichen. Neben seinen persönlichen Bemühungen, die Zeitschleife zu durchbrechen, können Reisende Spezialisten Polo bei der Erforschung der eigentümlichen Manifestationen des Kreislaufs unterstützen.

Inmitten der Expedition stößt man außerdem auf Erinnerungen vorheriger Iterationen. Sobald man diese Erinnerungen aufnimmt, lassen sich wichtige Orte untersuchen, die einem dabei helfen, dem Fluch der Schleife zu entkommen.

Die Leviathan Expedition ist für die kommenden sechs Wochen in No Man’s Sky verfügbar.