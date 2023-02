Octopath Traveler II – Spielbare Demo verfügbar

In Octopath Traveler II erleben Spieler eine spannende Reise in der völlig neuen Welt Solistia. Die neuen Geschichten, neuen Charaktere und Features des Spiels stellen den perfekten Einstieg für Spieler dar, denen die Reihe neu ist, ohne den Charme zu verlieren, der Fans im ersten Spiel verzauberte.

In der Demo kann man den Prolog von Octopath Traveler II erleben, in dem Spieler jeden der acht Protagonisten wählen und bis zu drei Spielstunden absolvieren können. Wer sich später für den Kauf der Vollversion entscheidet, kann seinen Spielfortschritt wie gewohnt übertragen, sobald der Titel am 24. Februar 2023 erscheint.

