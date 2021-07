Omno – The Forgotten Lands – Release noch in diesem Juli

Studio Inkyfox hat den Release ihres atmosphärischen Adventures Omno – The Forgotten Lands für diesen Juli bestätigt, das für PS4, Xbox, Switch und PC erscheint.

In Omno – The Forgotten Lands erkundet ihr eine mystische und atmosphärische Welt, die mit allerhand Platformer und Jump’n Run Herausforderungen gefüllt ist. Durch üppige Wälder, sonnenverwöhnte Wüsten und eisige Tundras tragt ihr in Omno Macht einer verlorenen Zivilisation bis in die Wolken. Unterwegs trefft ihr auf seltsame Kreaturen, erlebt unzählige Überraschungen und findet vielleicht sogar einen neuen Freund.

Erinnerungen kommen dabei an den Indie-Hit Journey auf, jedoch verspricht man mehr interaktive Inhalte, mehr Lebendigkeit und die Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu perfektionieren. Euer Zauberstab ist dazu der Schlüssel, um vergessene Relikte mit Energie zu versorgen, und der es euch ermöglicht, blitzschnell über Plattformen zu jagen, über das Land zu gleiten, über den Wolken zu segeln und mehr.

Begleitet wird das Ganze von einem melancholischem und wunderschönem Soundtrack, der vom Komponisten Benedict Nichols stammt.

Omno – The Forgotten Lands erscheint am 29. Juli 2021.