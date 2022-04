One Piece Odyssey – Weitere Story-Details bekannt

Bandai Namco hat weitere Details zur Story von One Piece Odyssey enthüllt, das bereits im März angekündigt und das bislang größte One Piece-Spiel werden könnte.

Ziel damit ist ein JRPG und One Piece-Erlebnis zu erschaffen, welches das „epische Abenteuer zum Erleben der One Piece-Welt verspricht. Neben der um die Straw Hats gewebte Geschichte, erwartet die Spieler damit aber auch ein Dungeon-Erlebnis und verschiedene Quests.

Auf der japanischen Homepage wurden ergänzend nun weitere Story-Details veröffentlicht. Zu diesen schreibt man:

„Die Strohhutpiraten wurden während der Reise von einem großen Sturm verschluckt. Das Ziel, wo sie landeten, ist ‚Waffled‘, eine mysteriöse Insel voller Natur, umgeben von Stürmen. Ruffy begibt sich auf ein neues Abenteuer, um der stürmischen Insel zu entkommen. Was ihn erwartet, sind die Wunder der wilden Natur, mächtige Feinde und eine kolossale Statue mit furchteinflößender Kraft, die vor den Strohhutpiraten steht. Waffled verfügt über ein eigenes Ökosystem, aber einige Monster sind bekannt. An den Ruinen, die überall in Waffled zu finden sind, versperren diverse Gimmicks der Crew den Weg. Was ist das Geheimnis, das in den Ruinen verborgen ist – und was liegt vor ihnen?“