Operation Brutal Swarm startet in Rainbow Six Siege

Diese umfasst die 552 Commando oder die SG-CQB als Primärwaffe sowie die P229 als Sekundärwaffe. Sein Gadget, der Kawan Hife Launcher, feuert ein Projektil ab, das einen Kanister auf dem Boden entfaltet und einen Schwarm von kleinen Bienen-Bots freilässt. Dieser Schwarm markiert die Verteidiger, die sich in ihm befinden oder hindurchlaufen so lange, bis die Batterien der Bienen-Bots leer sind.

Ubisoft hat die Operation Brutal Swarm in Rainbow Six Siege gestartet, die hierzu noch einmal die Details zusammenfassen.

What do you think?