PS5 Modell CFI-1200 – Teardown offenbart internes Redesign, PS5 Slim im Anmarsch?

Insgesamt wird die PS5 damit in erster Linie deutlich leichter, was bei der Disc Edition nun 3.9 Kilo und bei der Digital Edition 3.4 Kilo bedeutet. Die Modellnummer lauten hierfür CFI-1202B und CFI-1202A, auf die man nun im Handel Ausschau halten kann.

Soweit man vorab erfahren konnte, wurde das Gewicht der PS5 weiter reduziert und der Stromverbrauch konnte weiter gesenkt werden. Der erste Teardown enthüllt zudem einige spannende Details, darunter eine verbesserte Wärmeableitung nach außen, die sich nun über die komplette Rückseite erstreckt. Zuvor wurde die Wärme nur an einem bestimmten Punkt und an den Seiten abgeleitet.

Seit einigen Tagen ist das neue PS5 Modell CFI-1200 im Umlauf, das zuerst in Australien gesichtet wurde und als nächstes Japan erreicht. Ein Blick ins innere offenbart hier ein komplettes Redesign, das die PS5 näher an eine Slim-Version heranbringen könnte.

