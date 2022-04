orbit.industries für PlayStation erschienen, inkl. Launch Trailer

Abschließend lässt sich in drei Kampagnenmissionen bestimmen, ob man die Planeten terraformen, ihn bewohnbar machen oder Ressourcen extrahieren möchte. Jede dieser Missionen basiert auf einer Hintergrundgeschichte und ermöglicht es, sich auf die beiden Spielmodi zu konzentrieren, um seine Station so zu bauen, dass man seine Ziele erfolgreich erfüllt.

In orbit.industries geht es um das strategische Bauen, das von Weltraumbegeisterten für Weltraumbegeisterte entwickelt wurde. Dazu lassen sich die orbitalen Kreationen in 360 Grad und aus allen Winkeln heraus betrachten, um seine Arbeit zu bestaunen. Dank der Unreal Engine 4 sind aber auch die Sternenkonstellationen, Nebel und Planeten im Hintergrund ein visuelles Highlight.

