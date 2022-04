Project Q – Offenbar weiteres Battle Royale-Spiel bei Ubisoft in Arbeit

Ubisoft hat bislang jedoch keine neuen Titel angekündigt, vielmehr wird in Kürze das eher erfolglose Hyper Scape eingestellt, sowie erscheint in Kürze auch Roller Champions, das aktuell den Gold-Status erreicht hat.

Zum Project Q sind aktuell wohl die Playtests gestartet, in denen zunächst zwei Spielmodi zur Wahl stehen, darunter Showdown, ein Battle Royale-Konzept für vier Teams und jeweils zwei Spieler. Der zweite Modus nennt sich Battle Zone und ist als Arena-Modus konzipiert. Hier müssen die Team aus jeweils vier Spielern 100 Punkte erreichen, um das Match für sich zu entscheiden. Dazu müssen Bereiche der Karte solange wie möglich kontrolliert werden, vergleichbar mit dem Hardpoint-Mode in Call of Duty.

What do you think?