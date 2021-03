Outriders – Pre-Load, Unlock & Post-Launch Pläne vorgestellt

Während man aktuell noch die Demo zu Outriders testen kann, stellt Entwickler People Can Fly die Launch-Pläne und danach vor. So profitiert Outriders von einem anhaltenden Support, der weit über DLCs hinaus geht.

Los geht es mit dem Pre-Load, der auf PlayStation rund 48 Stunden vor Release verfügbar sein wird, also genug Zeit, um pünktlich starten zu können. Der Release und Unlock des Shooters selbst erfolgt am 01. April um 0 Uhr in der jeweiligen Zeitzone.

Day One Patch

Pünktlich zum Release wird es einen Day One Patch geben, der auf dem Feedback der Demo basiert. Diese selbst wurde bereits mehrfach aktualisiert, was auch fortlaufend für das Spiel gilt. People Can Fly spricht dabei von Bug Fixes, Fehler, die Crashes auslösen, Performance Optimierungen und mehr.

Im vorläufigen Changelog heißt es dazu:

Many bug fixes and improvements, with a particular focus on the latter sections of the game.

Performance improvements for pacing/stuttering that was observed during the demo

Camera Smoothing improvements for cutscenes and dialogues. This should reduce the camera shake that some players are struggling with.

Cutscenes/dialogues frame rate improvements PC cutscenes will have the option to choose from 30, 60, 90 and 120fps Xbox Series X|S and PlayStation 5 cutscenes will be locked to 60fps Xbox One and PlayStation 4 cutscenes will remain locked to 30fps



Auch nach dem Release wird es weitere Updates geben, einschließlich neuer Features, die schon jetzt in Planung sind. Dazu gehört die Optimierung der Performance auf den Last-Gen Konsole und im KoOp-Modus, Crossplay-Freundeslisten, ein Invite-System und vieles mehr. User können sich außerdem auf mehr Controller-Optionen freuen, darunter Deadzone Adjustment, Acceleration, sowie Legacy Button Layouts.

Den vollständigen Reddit-Post dazu gibt es unter diesem Link.