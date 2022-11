Overwatch 2 – Double XP Wochenende gestartet & Ramattra-Premiere

Gleichzeitig enthüllt Blizzard damit, was seine einzigartigen neuen Fähigkeiten für das Spiel bedeuten. Dazu wird es am morgigen Samstag einen Gameplay-Trailer geben, der erste Einblicke gewährt. Soweit man schon verrät, verfügt Ramattra über zwei unterschiedliche Gestalten, die Omnicform und die Nemesisform, was den Spielern flexible Möglichkeiten bietet, um ihr Team zu beschützen, und ihn zu einer bedrohlichen Ergänzung des Heldenkaders von Overwatch 2 machen.

Nach der Premiere von Ramattra und dem Beginn der Saison 2 am 6. Dezember als neuester Tank in Overwatch 2, ist ab sofort das versprochene Double XP-Wochenende verfügbar.

