Hogwarts Legacy – Ein entspannter Herbstmorgen im Trailer

Nach dem Frühjahr und Sommer ist heute der Herbst in Hogwarts Legacy an der Reihe, den man in einem entspannten Morgen genießen kann.

Warner Bros. zeigt hierzu einen weiteren Showcase, in dem man die beruhigenden Landschaften rund um Hogwarts und die frische Herbstluft an einem friedlichen Morgen in den benachbarten Überlandgebieten genießen kann.

In Hogwarts Legacy beginnt alles mit der Erschaffung eines neuen Schülers, der in Hogwarts die Zauberei erlernen möchte. Das ist jedoch nur der Anfang von etwas ganz Großem. Neben der Möglichkeit, Hogwarts bis in den kleinsten Winkel erkunden zu können, erlaubt Hogwarts Legacy auch über die Mauern der Zauberschule zu gehen und neue Geschichten außerhalb dessen zu erleben.

Natürlich spielt die Zauberei dabei eine große Rolle, die man nicht nur erlernt, sondern stetig ausbauen kann, um sie letztendlich gegen finstere Mächte einzusetzen, die sich in Hogwarts zusammenbrauen. Hierfür setzt man auf ein tiefgreifendes RPG-System, das Zauberei, Zaubertränke, Zaubersprüche und vieles mehr umfasst. Aber Vorsicht: auch die dunklen Zauberkünste könnten euch womöglich verführen, was nur ein Teil dessen ausmacht, wie ihr euren Playstyle gestaltet.

Hogwarts Legacy erscheint nach aktuellem Stand am 10. Februar 2023.