The Callisto Protocol – Die vertraute Seite & ein Liveaction-Trailer

Kurz vor dem Release von The Callisto Protocol stellt Entwickler Striking Distance Studios ein brandneues Gebiet aus dem Survival-Horrorspiel vor, mit dem man vertraute Aspekte anspricht. Zudem gibt es heute einen Liveaction-Trailer.

Die große Vorlage für The Callisto Protocol ist bekanntlich das Dead Space-Franchise, das sich fast nur auf einem sterilen Raumschiff abspielt, zumindest im Original. Um an dieser Stelle mehr Kontrast zu liefern, besuchen die Spieler in The Callisto Protocol ein Gebiet namens Below, das einem deutlich vertrauter vorkommt.

Hier erwarten einen Höhlen und Gänge, die unter dem eigentlichen Gefängnis verlaufen und natürliche Strukturen aufweisen. Den Ansatz, den man damit verfolgte, war: „Make it dark, wet, and creepy“. Außerdem sollen hier Geheimnisse der ersten Versuche der Kolonialisierung des Mondes zu finden sein.

Ein Kontrast zum kalten Black Iron Prison

Laut dem Entwickler ist Below eine einzigartige Umgebung, die konträr zum düsteren Black Iron Prison an der Oberfläche des Mondes steht und fundierte Inspirationen in sich vereint.

Hier haben die Spieler die Gelegenheit, die Umgebung zu erkunden, versteckte Bereiche aufzudecken und es wird auch recht gruselig zugehen, während die natürlichen Umgebungen ihren Teil zum Storytelling beitragen.

Ein Special zu The Callisto Protocol hat der PlayStation Blog von Sony veröffentlicht, dort stellt man auch eine neue Art von Gegnern vor – die Rusher.

The Callisto Protocol wird ab dem 02. Dezember erhältlich sein.