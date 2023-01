Overwatch 2: Kampf um den Olymp – Zeitlich begrenzter FFA-Modus gestartet

Der Held mit den insgesamt meisten Kills während des Events wird zur Erinnerung an seinen Sieg mit einer Statue auf der Arenakarte Ruinen von Ilios verewigt. Während des Events lassen sich außerdem besondere Herausforderungen abschließen und so kostenlose Belohnungen verdienen. Damit kann man auch auf den legendären Skin Siegesgöttin für Mercy hinarbeiten.

In Kampf um den Olymp erhalten sieben Helden besondere Mächte, wenn sie ihre göttlichen Ultimates aktivieren, die der Fähigkeit weitere Effekte verleihen. Neben den göttlichen Ultimates könnt ihr auch einzigartige Interaktionen zwischen den Helden mitverfolgen, wenn sie in Kampf um den Olymp von Sterblichen zu Legenden werden.

In Overwatch 2 ist mit Kampf um den Olymp ab sofort ein zeitlich begrenzter Spielmodus verfügbar, in dem Helden mit den Mächten der griechischen Götter, Göttinnen und Kreaturen gegeneinander antreten.

