Naughty Dog: Spiele zu früh anzukündigen, schadet diesen und sich selbst

Man kennt es: ein Spiel wird angekündigt und erscheint nach unzähligen Verschiebungen erst Jahre später oder gar nicht mehr. Das möchte Naughty Dog zukünftig vermeiden und hält daher laufende Projekte länger zurück.

Derzeit arbeitet der Uncharted-Entwickler an einem Multiplayer-Projekt im The Last of Us-Universum und einem weiteren Spiel, das möglicherweise eine brandneue IP darstellt. Diese wieder zu früh der breiten Masse vorzustellen, hätte erfahrungsgemäß einen negativen Einfluss, wie man bei Uncharted & Co. in der Vergangenheit feststellen musste.

Im Interview mit Comicbook sagte Creator Neil Druckman, hätten frühe Ankündigungen auch stets die Work-Life-Balance gestört, was man eigentlich vermeiden möchte.

„Wir haben Uncharted 4 und The Last of Us Part II schon lange im Voraus angekündigt, aber das hat tatsächlich ein bisschen zu den Work-Life-Balance-Problemen geführt, die wir manchmal im Studio hatten“, so Druckmann. „Indem wir diese Ankündigung ein wenig verzögern, könnten wir mehr mit dem Zeitplan spielen und sind uns jetzt bewusster, wie wir uns der Produktion nähern. Es gibt also unser [The Last of Us] Multiplayer-Projekt und es gibt ein anderes Projekt, worüber ich nicht spreche werden, worauf wir uns aber sehr freuen.“ Comicbook

Auf das Multiplayer-Projekt kann man sich voraussichtlich aber noch in diesem Jahr freuen. Erst kürzlich gab es ein neues Artwork daraus, während man mit der Premiere beim Summer Game Fest rechnet.

„Wir freuen uns auf das 10-jährige Jubiläum von The Last of Us im Juni und freuen uns sehr, euch mehr über die Zukunft dieses Franchise mitzuteilen. Unterwegs haben wir einige lustige Überraschungen für euch, aber später in diesem Jahr werden wir damit beginnen, einige Details zu unserem ehrgeizigen Multiplayer-Spiel zu präsentieren.“ Naughty Dog

Ob derweil auch an The Last of Us: Part III gearbeitet wird, ist mehr als ungewiss, für die Zukunft aber auch nicht ausgeschlossen.