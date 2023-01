The Last of Us – Neuer Meilenstein & ein Artwork aus dem Multiplayer-Projekt

Naughty Dog und Sony feiern einen neuen Meilenstein mit der The Last of Us-Serie und haben für die Fans daher eine kleine Überraschung parat – ein neues Artwork aus dem kommenden Multiplayer-Projekt.

Auf dem eigenen Blog verkündet man den Meilenstein von 37 Millionen verkauften Spielen, was für nur zwei Ableger durchaus beeindruckend ist. Heruntergerechnet sind das Zahlen, die sonst Call of Duty jährlich mit einem Spiel erreicht.

„Wir sind so stolz darauf, mitteilen zu können, dass sich das gesamte The Last of Us-Franchise bis Dezember 2022 weltweit mehr als 37 Millionen Mal verkauft hat und weiterhin jeden Tag neue und alte Spieler erreicht. Zu wissen, dass Joel, Ellie und unsere gesamte Besetzung von Charakteren von so vielen von euch erlebt und geliebt wurden, treibt das gesamte Studio voran.“

Was die Zukunft betrifft, steuert man auf die Premiere des Multiplayer-Projekt zu, zu dem man heute ein neues Artwork zeigt. Zu diesem ergänzt man:

Laut Naughty Dog entwickelt sich der Multiplayer derzeit zu einer frischen, neuen Erfahrung, die unglaubliche Geschichten, Charaktere und Gameplay umfasst und tief in der Leidenschaft von Naughty Dog verwurzelt ist.

The Last of Us Multiplayer-Projekt

Zuletzt verweist man noch einmal auf den bevorstehenden Start der HBO-Serie in diesem Januar. Hierzulande wird diese bei Sky zu sehen sein.