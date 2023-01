80 EUR sind nicht genug, Preise für Spiele & Hardware werden weiter steigen

„Bisher haben nicht alle Studios die Preise erhöht, um mit dem Anstieg der Produktion und anderer Kosten in der Spieleentwicklung Schritt zu halten, aber Spieler werden im Jahr 2023 wahrscheinlich einen allgemeinen Preisanstieg erleben“, so Dr. Toto. „Ich glaube, dass dieser Trend nicht nur einzelne AAA-Titel betreffen wird, sondern auch Abonnements und Hardware, insbesondere von Microsoft.“

Laut Einschätzungen von Analysten werden die Preise für Hardware und Spiele in diesem Jahr weiter anziehen, wie unter anderem Dr. Serkan Toto von Kantan Games in der Jahresvorschau von GamesIndustry.biz meint.

What do you think?