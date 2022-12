Krise vorbei? Es war nie einfacher an eine PS5 zu kommen

Die PS5 zog immer mal wieder nach und konnte entweder auf Nachfrage oder zu besonderen Aktionen mitgenommen werden, ohne gleich seine Seele dafür verkaufen zu müssen. Indes hat Sony dazugelernt und in diesem Weihnachtsgeschäfts massive PS5-Vorräte aufgestockt, um sie in einer besonderen Aktion und ohne großen Aufwand zu verteilen. Ähnliches hatte Microsoft vor einem Jahr getan und damit viele Fans der Xbox damals glücklich gemacht.

What do you think?