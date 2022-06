Overwatch 2 – Release im Oktober als Free-2-Play Live-Service

Neben Diablo IV hat Blizzard heute auch das Release-Datum zu Overwatch 2 enthüllt, das am 04. Oktober als Free-2-Play Erfahrung erscheint.

Overwatch 2 steht damit jedem absolut kostenlos zur Verfügung, das sich als weiterentwickelnder Live-Service präsentiert. Dies ist die größte Veröffentlichung sei dem Debüt von Overwatch, beginnend mit dem Early Access zu einer neuen PvP-Spielerfahrung, neuen und alten Helden, brandneuen Karten und vielem mehr.

„Wir finden, dass das Spiel im Kern eine soziale Erfahrung ist, die mit allen geteilt werden sollte. Der Wechsel zu einem kostenlos spielbaren Spiel wird die Welt von Overwatch mehr Spielern als je zuvor eröffnen, die Einstiegshürde entfernen und es einfach machen, mit Freunden ein Match zu spielen. Inklusion war eine starke treibende Kraft für diese Entscheidung. Wenn wir gemeinsam als Team arbeiten, kann uns nichts aufhalten.“ Blizzard

Der heutige Showcase-Trailer gewährt einen Vorgeschmack auf die Pläne für Overwatch 2, darunter die neue Heldin Junker Queen, die einen ins Ödland bringen wird. Neben bekannten Helden, die sich alle weiterentwickelt haben, kann man auch einen Blick auf einen geheimnisvollen Fuchs werfen, der sein Team in die Schlacht führt.

Mehr zu Overwatch 2 gibt es bereits am 16. Juni zum offiziellen Reveal-Event, dann auch mit weiteren Infos zum Early Access-Start. Als Dankeschön an die Spieler des original Overwatch, verschenkt Blizzard außerdem das Gründerpaket von Overwatch 2 für alle existierenden Spieler. Das Gründerpaket enthält zwei epische Skins, ein exklusives Gründer-Icon und ein Überraschungsgeschenk, das vor der Veröffentlichung des Spiels am 4. Oktober angekündigt wird.