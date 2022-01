Overwatch – Das Mondneujahr 2022 ist gestartet, mehr Legendary Skins auf dem Weg

Blizzard hat das jährliche Mondneujahr-Event in Overwatch gestartet, das diesmal im Zeichen des Tigers steht und gemeinsam mit Freunden gefeiert werden kann.

Ab sofort und bis zum 15. Februar können sich Spieler hier einloggen, um zahlreiche Extras zu bekommen und ihre Sammlung mit wilden und Glück bringenden Items zu erweitern. Dazu gehören in diesem Jahr:

EVENT-BRAWLS

Kopfgeldjäger Die Spieler:innen, denen während des Matches zuerst ein Kill gelingt, werden zum Ziel. Alle anderen werden zu Kopfgeldjägern. Die Spieler:innen, die dem Ziel den Todesstoß versetzen, werden zum neuen Ziel.

Flaggeneroberung: Blitz Flaggeneroberung: Blitz ist eine besondere Version von Flaggeneroberung. Die Flaggen stehen deutlich näher beieinander – an Orten, wo Matches üblicherweise in die Verlängerung gehen. Anstatt der üblichen drei Flaggen müssen Spieler:innen sechs Flaggen erobern, um zu gewinnen.

Flaggeneroberung

WÖCHENTLICHE HERAUSFORDERUNGEN

Mit dem Mondneujahr kehren die wöchentlichen Herausforderungen zurück. Spieler:innen, die mindestens neun Spiele absolvieren, können so jede Woche zeitlich begrenzte Belohnungen freischalten.

Zu den Belohnungen zählen verschiedene Spieler-Icons, Sprays und epische Skins! Woche 1: Wohlstand für Ashe Woche 2: Verheißungsvoll für Soldier: 76 Woche 3: Porzellan Wrecking Ball



NEUE KOSMETISCHE EXTRAS

Seolbim für Mercy (legendär)

Nezha für Tracer (legendär)

Wohlstand für Ashe (episch)

Verheißungsvoll für Soldier: 76 (episch)

Porzellan für Wrecking Ball (episch)

Spieler-Icons, Sprays

Mehr Legendary Skins in 2022

Weiterhin bestätigte Blizzard, dass es in 2022 mehr Legendary Skins geben wird, als in all den Jahren zuvor. Das bestätigte ein Sprecher von Blizzard auf dem Dot eSports Event, wo es hieß:

„Uns ist bewusst, dass das diesjährige Lunar New Year Event nicht so viele legendäre Skins wie frühere Events hat. Das Skins-Team arbeitet hart – für 2022 sind mehr legendäre Skins geplant als in jedem Jahr zuvor. Wir werden das ganze Jahr über mehr mit den Spielern zu diesem Thema teilen.“

Weitere Details zum Neujahrs-Event gibt es auf der offiziellen Webseite.