Overwatch – Jubiläums Event 2021 ist gestartet

Blizzard hat das Jubiläums Event 2021 in Overwatch gestartet, mit dem man gleichzeitig den fünften Geburtstag des Team-Shooters feiert.

Anlässlich dessen rücken man man beim diesjährigen Jubiläumsevent mithilfe eines täglich wechselnden Zeitplans all die Spielmodi ins Rampenlicht, an denen Spieler im Laufe der Jahre Freude hatten. Am einen Tag können sie beim Lúcioball auf Torjagd gehen, am nächsten schon bei einem Brawl des Winterwunderlands durch den Schnee toben.

An bestimmten Tagen während des Jubiläumsevents kehren Brawls des Winterwunderlands, des Halloween-Horrors, der Sommerspiele, des Archivs und des Mondneujahrs zurück und alle saisonalen Extra können freigeschaltet werden. Vom 18. Mai bis zum 8. Juni können sich Spieler jeden Tag auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch einloggen und mit uns feiern.

Rewards verdienen

Dieses Jahr führen wir eine neue Möglichkeit ein, um Jubiläumsbelohnungen zu erhalten.

Spieler können 9 / 18 / 27 Spiele in der Schnellsuche, der Arcade oder der Rangliste spielen, um Belohnungen zu verdienen.

Jeder Sieg zählt doppelt.

Kosmetische Items

Legendäre Skins: Schwarze Katze für Sombra Funky für Baptiste Naschkatze für Junkrat Venus für Moira Gladiator für Doomfist

Epische Skins: Woche 1: Cybersanitäterin für Ana Woche 2: Paradiesvogelblume für Echo Woche 3: 8-Ball für Wrecking Ball



Alle Details zum Jubiläums-Event gibt es ergänzend auch auf der offiziellen Seite nachzulesen.